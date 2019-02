Tó Brandileone, ao lado de outros músicos latinos, grava disco pelo celular

Tó Brandileone é o único músico brasileiro que integra o Núcleo Distante. Trata-se um coletivo de 22 compositores da América Latina. “Nossa ideia é dar vazão para um movimento de união latino-americana musical”, explica. A distância entre eles não atrapalha, pelo contrário, o grupo se comunica, troca composições e músicas por todos os meios, inclusive o Whatsapp. O aplicativo foi o meio pelo qual eles trocaram e discutiram as 22 músicas que estão no disco Notas de Voz, que acaba de ser lançado e já está disponível nas plataformas digitais. “Gravamos as músicas pelo celular, cada um em sua casa, compartilhamos no grupo, escolhemos as músicas e mixamos”.