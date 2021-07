TJ-SP arquiva inquérito contra a Paper Excellence na disputa pela Eldorado Celulose

O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou pedido do MP e arquivou o inquérito policial deflagrado pelo Grupo J&F contra a Paper Excellence, dentro do contexto da disputa bilionária pelo controle acionário da Eldorado Celulose. Não cabe recurso. A J&F perdeu também, no início do ano, o processo de arbitragem.

Vencedora, a estrangeira quer entrar com ação de perdas e danos.

No papel…desta vez…

Agora filiado ao PSL, Luiz Datena não se opõe a uma eventual candidatura ao governo paulista do deputado Arthur do Val (o Mamãe Falei). Muito pelo contrário. O apresentador tem dito que o parlamentar é “um bom garoto” e acha que ele seria um candidato competitivo.

…vai?

Com Datena oficialmente no páreo, o PSL espera que o nome do apresentador entre nas próximas pesquisas de opinião. Na Band, a movimentação do novo “presidenciável” está sendo feita em harmonia com a direção da emissora.

Labirinto

A posição de líder do governo Bolsonaro no Senado, ocupada por Fernando Bezerra Coelho, tem dificultado os planos de um dos filhos, que quer concorrer ao governo de Pernambuco. Prefeito bem avaliado em Petrolina, Miguel Coelho quer ser candidato pelo MDB, mas a legenda, em nível nacional, rejeita o governo federal.

Em Pernambuco, o partido é aliado do PSB, que está na órbita de Lula.

Autoaceitação

Vera Holtz vai encarnar a mãe de uma filha lésbica – personagem que será vivida por Mayana Neiva – no curta Bem-vinda de Volta. Nele, incentiva o apoio da família aos filhos LGBTQIA+: “O acolhimento ressoa o amor liberto que eles desejam”, disse à coluna.

Gravações previstas para este ano, o projeto é de Christiane Fogaça, que viverá a namorada da personagem de Mayana.

To play… or not?

Este drama nem Shakespeare imaginaria. Na véspera da reestreia de Hamlet, em Londres, eis que um dos personagens, Polonio (Steven Berkhoff), brigou com Laertes ( Emmanuella Cole)… e ambos largaram a peça.

Hamlet (Ian McKellen, 82 anos) ficou tão aflito com o caso que quase chegou às lágrimas. O grupo corria para fazer a reestreia ainda ontem, no Royal Theater, em Windsor.