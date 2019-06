TJ considera legal o encerramento unilateral de contas João Baptista Lima Filho

Non grata

O TJ-SP considerou legal o encerramento unilateral de contas do coronel João Baptista Lima Filho, amigo de Temer, no Bradesco. Tomada em outubro do ano passado, a decisão do banco é baseada no cumprimento de regras de compliance. Mas Lima conseguiu mantê-la em aberto por força de liminar.

O coronel pode recorrer.

Meio a meio?

Boa e má notícia para os senadores que não suportam mais a Câmara ficar 95% do tempo com uma MP e deixar poucos dias para o Senado apenas “carimbar” a medida. A boa é que Rodrigo Maia avisou ontem que põe hoje na pauta o novo texto, que limita a 80 dias o tempo da Câmara e garante 30 para o Senado, mais 10 para a Câmara rediscutir o que tiver sido alterado.

A má notícia? A proposta já foi incluída mais de 90 vezes na ordem do dia da Câmara, e nunca foi votada.

Sonho por sonho

Depois que Onyx Lorenzoni disse que seu sonho é ver Bolsonaro filiado ao DEM, Luciano Bivar, presidente do PSL, avançou: “Eu também tenho um sonho. Que Onyx venha para o nosso partido.”

Follow the relax

Tendo em mãos dados dizendo que o interesse de turistas americanos pelo Brasil cresceu 31% com a isenção do visto de entrada, Júlio Serson, das Relações Internacionais do governo de SP, pretende propor parceria ao colega Vinicius Lummertz, secretário do Turismo.

São Paulo, terra das viagens de negócios, quer fazer campanha focando no… lazer.

LinkedIn

Consumidores de música cristã no Brasil estão chamando a atenção de dirigentes do Spotify.

Tanto assim que a empresa está procurando um gerente de marketing só para concretizar aproximação com artistas e agentes desse segmento musical.

Pista livre

E vem aí o Campeonato Mundial de Skate Park, principal evento no caminho olímpico. Cidade escolhida? Pela primeira vez, São Paulo.

Em setembro, com representantes da CBSk, da World Skate e da plataforma Skate Total Urbe. O anúncio será feito na quinta, no Bandeirantes.