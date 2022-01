Projeto prevê mais verbas da Finep para novas vacinas

Um dos temas imediatos na Câmara, na volta dos trabalhos em fevereiro, é um PL que permite ao Executivo (ou seja, Bolsonaro) tirar verbas do Fundo de Desenvolvimento Científico e repassar à Finep. Recursos que, como informa a assessoria da Câmara, “deverão ser destinados, preferencialmente” a desenvolver vacinas e a equipamentos para combater a covid-19.

Em caráter conclusivo (sem ir a votação em plenário), o PL tem de passar ainda pela CCJ. Em caráter político, depende de Bolsonaro querer, de fato, usá-lo.

Imagem musical

A obra e história de Elifas Andreato viraram livro, que vai ser lançado no fim deste mês pela Palavras Projetos Editoriais. A trajetória do artista gráfico será o fio condutor do enredo de Vai, DJ! – O Intrigante Caso dos Discos Perdidos.

O livro, escrito por João Rocha Rodrigues, narra a história de uma jovem que encontra uma caixa com várias capas vazias de discos lendários da música brasileira, muitas delas produzidas por Andreato para grandes nomes como Martinho da Vila, Adoniran Barbosa e Chico Buarque, entre outros.

Palco de volta

São Paulo ganhou um presente pós-aniversário de 468 anos. O Teatro Porto Seguro, há dois anos fechado para o público devido à pandemia de covid-19, vai reabrir. Serão dois espetáculos presenciais na quinta e na sexta: o concerto Orquestra Filarmônica de Paraisópolis Convida Paula Lima e o músico Criolo, com uma apresentação intimista do show Samba Só, respectivamente.