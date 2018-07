Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente do TRF-4, criticou, em almoço do Instituto dos Advogados de SP, aqueles que fazem campanha para conseguir um cargo de ministro do STF sempre que há vaga aberta.

Admitiu ter o desejo, nessas horas, de ser ministro da Justiça, só para excluir de consideração todos aqueles que se lançarem. “Este é um cargo que não se pede”, argumentou, sem citar casos ou nomes.