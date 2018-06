Thomaz Saavedra abre galeria em Lisboa

Thomaz Saavedra resolveu alçar voos internacionais. O colecionador e galerista inaugura, quarta-feira, em Lisboa, a primeira galeria especializada em design modernista brasileiro localizada na Europa. Mais precisamente no largo Luís de Camões, onde ficava a antiga sede do consulado brasileiro. A mostra de abertura, pensada por Saavedra, incluirá peças icônicas de mestres da idade do ouro do design nacional como Lina Bo Bardi, Geraldo de Barros, Jorge Zalszupin e Sergio Rodrigues. Na foto, Saavedra se senta em cadeira que homenageia “Lucio Costa”, desenhada por Sergio Rodrigues.