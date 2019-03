Thomaz Saavedra abre espaço de arte e design

Thomaz Saavedra uniu-se a Sergio Cuevas e Vanessa Ferreira para abrir as portas do Rooftop Augusta, no dia 19, na rua Oscar Freire. O galerista Thomaz explica: será um espaço de três andares dedicados a arte e design – com mobiliário assinado, focado nas décadas de 50 a 70. Além da arte e de uma área especial para quem quiser trabalhar, um bar no rooftop vai promover jam sessions às quartas, regadas a drinques e comidinhas. A ideia é que o novo espaço mexa com todos os sentidos dos frequentadores. Para tanto, colocaram também um piano para quem quiser tocar e pretendem oferecer degustação de vinhos. “Os ambientes convidativos visam deixar o cliente totalmente à vontade, evitando que se sinta intimidadas ao entrar. Por isso conjugamos jam sessions e DJ no rooftop, saraus de piano no primeiro andar e a degustação no primeiro andar”, explica.