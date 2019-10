Thomas Baccaro lança galeria de arte

O artista e fotógrafo Thomas Baccaro amplia sua atuação no mercado das artes com a abertura da Thomas Baccaro Art Gallery, terça-feira, na Vila Nova Conceição. Na estreia, abre a exposição Olhar sobre Mulher, de Rita Proushan. “A série escolhida foi realizada no ateliê da artista, entre os anos 1980 e 1990, com tinta acrílica, aquarela, lápis e pastel seco, em tela, cartão e papel, as na maioria com modelo vivo”, conta Thomas, que pertence à quarta geração de artistas italianos. “Meu avô foi cenógrafo, diretor artístico, diretor de arte e set designer”, lembra o artista. “Minha mãe, Fiorella Giovagnoli, foi artista plástica e restauratrice do Da Fiorella. E meu pai, Giuseppe Baccaro, foi galerista, negociante de arte e leiloeiro”, acrescenta Thomas, que não nega o sangue artsy.