Thiago Salvatico, suposto companheiro de Gugu, entra na briga por herança do apresentador

O chef Thiago Salvatico, suposto namorado de Gugu Liberato, procurou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário do apresentador. Patricia Saggioro Leal, uma das sócias do escritório, confirmou à coluna que ela e Mauricio Traldi, sócios do escritório, estão representando o chef no inventário.

“Thiago foi sim companheiro de Gugu”, disse Patrícia, que não deu mais detalhes sobre a ação em andamento e o que chef está pedindo no caso.

Segundo fontes da coluna, Thiago – que mora fora do Brasil – e Gugu, tiveram uma relação estável por cerca de oito anos e, nesse período, fizeram dezenas de viagens pelo mundo.

Maria do Céu, mãe de Gugu, já afirmou em entrevista ao Fantástico, que ele e Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, “nunca tiveram nada um com o outro”. Rose Miriam também briga na justiça para ser reconhecida como companheira de Gugu.