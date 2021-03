Thaila Ayala produz na pandemia: “Esse mergulho forçado me trouxe muitos frutos”

A necessidade de olhar pra dentro, ação consequente do isolamento, está fazendo bem à Thaila Ayala. “Esse mergulho forçado me trouxe e está trazendo muitos frutos”, revela a atriz. “Escrevi um filme, Inverno, com Paulo Fontenelle, no qual eu e Renato, meu marido, atuamos e produzimos. Juntos também abrimos nossa produtora Cachoeira Filmes”, conta. Thaila ainda teve fôlego para filmar mais dois longas, escrever outros dois roteiros, um longa, uma websérie e criar …. uma marca de roupas: a “AMARCA”.