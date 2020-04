Tesouro ganha com venda de reservas brasileiras

Na linha do que disse ontem Roberto Campos Neto, do BC, em reunião com senadores, “bancos centrais podem necessitar fazer as vezes de comprador de papéis”. Vale a conta: o Tesouro Nacional vendeu, no mercado à vista, entre os dias 3 de março até 7 de abril, nada menos que US$ 21,776 bilhões tirados das reservas externas brasileiras.

Elas somavam, oficialmente, US$ 361,480 bilhões no dia 3 de março. Na terça-feira, diminuíram para US$ 339,655 bilhões. Com ‘lápis’ na mão, fonte de larga experiência no mercado de câmbio avalia que, diante da recente e forte desvalorização do real, o Tesouro acumulou um bom lucro com essas operações.

Detalhes nem…

O Mc Donald’s tem sido a ‘fonte” quase diária de alimentação do major Vitor Hugo. “Essa missão de engordar na quarentena eu já cumpri”, disse ontem à coluna, o líder do governo Bolsonaro na Câmara.

O deputado, aliás, se queixou da decisão de Rodrigo Maia, de ‘cortar microfone’ do plenário. Eles precisam abrir o app Zoom para falar nas sessões virtuais, mesmo estando presentes. “Vamos tentar reverter essa medida”. Os líderes estão em Brasília a pedido de Maia.

…tão pequenos

“Cabeção”, como é chamado por Bolsonaro – com quem esteve esta semana, no Palácio –, Vitor Hugo também se reuniu com Paulo Guedes e Luiz Ramos para ‘fazer as contas’ dos recursos de projetos de combate à covid-19.

Nas alturas

Na contramão da maior parte da iniciativa privada, o fretamento de aeronaves teve alta na demanda durante o período de isolamento social. A inglesa Air Charter Service, maior do setor, aumentou em 30% os atendimentos, no mundo, nos últimos dias.

Foram contratados para transportar desde alimentos e suprimentos médicos, assim como locomoção de grandes grupos – caso de repatriação de pessoas. No Brasil, mais especificamente, trouxe e levou gente para montar hospitais e transportou cargas.

Informados

A AME Jardins está organizando seu 3º webinário. Os dois primeiros contaram com palestras do subprefeito Acácio Miranda e o capitão da PM na região, Rodrigo Vilardi.