Terreiros de candomblé e santuário de umbanda são tombados em SP

Sergio Sá Leitão, da Cultura, estadual, homologa neste sábado — após decisão do Condephaat — o tombamento de cinco terreiros de candomblé e o registro de um santuário de umbanda como patrimônio imaterial do Estado.

Foram reconhecidos por sua relevância histórica e cultural uma casa de culto em Santo André, o terreiro Santa Bárbara, em SP, o Ilê de Lorecy, no Embu das Artes, mais um templo de culto e um centro cultural em São Bernardo do Campo. Além deles, o Santuário Nacional da Umbanda, em Santo André, foi registrado como patrimônio imaterial.

As populações dos lugares participaram da análise e da decisão, em encontros com técnicos e pesquisadores do Estado. O Condephaat concluiu que tanto os terreiros como o santuário, vistos como símbolos de resistência histórica e cultural contra o escravagismo que vigorou no País, são hoje “espaços voltados à sociabilidade e a práticas culturais de matriz africana que constituem, também, a cultura brasileira”.

Contrato emergencial garante

mais seis meses à Cinemateca

A Cinemateca de São Paulo conseguiu, via Secretaria da Cultura, de Roberto Alvim, um contrato emergencial de seis meses com a Associação Roquette Pinto, a Acerp, para que seus trabalhos não sofram descontinuidade.

Em resposta à nota de ontem da coluna, que mencionava a hipótese de fechamento do local, Henry Wender, da Cinemateca, diz que os funcionários são informados de tudo” em tempo real e que, por ora, a instituição planeja as ações do primeiro semestre de 2020.

E depois? Não se sabe. já que o Ministério da Educação encerrou o contrato com a Acerp. Henry declarou ainda que “a Cinemateca não emite juízos de valor sobre as decisões do governo federal”.

No topo dos mais bem

pagos, duas mulheres

As cantoras Taylor Swift e, depois dela, Killie Jenner, lideram a lista dos artistas e esportistas mais bem pagos no planeta em 2019. É o que revela novo ranking da Forbes e da Cuponation, uma plataforma comercial alemã. Taylor, a primeira da lista, faturou no ano US$ 185 milhões.

E o futebol se saiu bem no levantamento. Lionel Messi é o primeiro desse grupo, no quarto lugar, tendo faturado US$ 127 milhões e Cristiano Ronaldo, com US$ 109 milhões, ficou em sexto. Logo atrás do português aparece Neymar, o único brasileiro mencionado no ranking dos primeiros 50, com US$ 105 milhões.