‘Teremos que estar vigilantes’, diz criminalista

Tornou-se comum, no Brasil, confundir o combate à criminalidade com o ataque ao direito de defesa, de acordo com o criminalista Leandro Sarcedo, novo presidente Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Paulista. Ele terá a missão – delegada por Caio Augusto Silva dos Santos, que assumiu este mês a maior seccional da OAB do país – de zelar pelo respeito profissional da categoria.

Que rumo a Comissão de Prerrogativas vai tomar?

É necessário termos uma Comissão de portas abertas e ouvidos atentos aos reclamos e sugestões de toda a classe, e que também seja representativa da diversidade presente na composição da advocacia. Quando se enfraquece a advocacia, fica em risco o exercício da cidadania. Temos que ser técnicos e corajosos na defesa das garantias que a lei e a Constituição conferem ao cidadão, especialmente a de ser bem defendido perante o Poder Público, ajudando a manter firmes os pilares do Estado Democrático de Direito.

Quais as dificuldades pelas quais advogados passam?

Inúmeras. Desde aquelas praticadas individualmente por maus agentes estatais, como o desrespeito ao advogado em audiências, aplicação de multas processuais injustificadas, ajuizamento de ações penais ou civis públicas em razão de fatos ligados ao correto exercício profissional junto aos órgãos públicos, a não intimação de advogados para levantamento de depósitos judiciais, entre outros. Há também aquelas praticadas contra a classe como um todo, como a revista muitas vezes vexatória a que vêm sendo submetidos advogados e advogadas – isto aflige mais cruelmente as mulheres –, para que possam exercer a profissão em fóruns e presídios.

Há expectativa de piora ou de melhora?

A expectativa, no futuro próximo, é de que haverá tentativa de maior avanço contra os direitos e prerrogativas da advocacia, já que se tornou comum no Brasil confundir-se combate à criminalidade com o ataque ao exercício do direito de defesa. Teremos que estar vigilantes, bem como nos será exigida postura altiva e corajosa na luta contra essas iniciativas ilegítimas.

A entrada dessa nova chapa quebrou 15 anos de continuísmo na OAB paulista. O que isso representa?

O movimento que levou à vitória da chapa encabeçada por Caio Augusto é resultado do inconformismo da advocacia paulista com os rumos que vinham sendo dados à nossa profissão, do clamor pela renovação no comando da instituição. Representou um voto de esperança no sentido de ser possível a advocacia retomar seu protagonismo social, na defesa do cidadão e da cidadania.

Além do papel institucional, quais serviços a OAB presta à sociedade?

A OAB e a advocacia têm um extenso rol de serviços prestados à sociedade brasileira. Maior exemplo é o papel da entidade na redemocratização do País. Hoje, por exemplo, somos fundamentais no atendimento à população carente do Estado de São Paulo. São mais de um milhão de atendimentos anuais, realizados por mais ou menos 30 mil abnegados colegas inscritos no Convênio Assistência Judiciária. /PAULA REVERBEL

