Teólogo leva ao papa pedido para canonizar dom Luciano

Poucos dias depois de Santa Dulce tornar-se a primeira santa brasileira, o teólogo e historiador Padre Oscar Beozzo, 78 anos, retomou o tema no Vaticano. Entrou na sala de imprensa do Sínodo da Amazônia, semana passada, e falou por cinco minutos com o papa Francisco.

O que queria? “Pedi ao papa, em nome da família, que apresse a canonização de dom Luciano Mendes de Almeida”. Dom Luciano foi arcebispo de Mariana e presidiu a CNBB. O processo de beatificação começou em 2012.

Dom Luciano 2

Beozzo também entregou a Francisco o livro Os Evangélicos e o Papa, do pastor Cláudio Ribeiro. O padre acaba de se recuperar de um ano de luta contra um câncer no cérebro.