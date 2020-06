“Tenho esperança nas lideranças femininas negras”, diz Anna Muylaert

Anna Muylaert aproveita a quarentena para “ser dona de casa em tempo integral”. A cineasta avalia que, no Brasil, o coronavírus revela a vitória da hipocrisia na nossa sociedade. “Incapaz de enfrentar tanto a pandemia quanto a política irracional a que estamos sendo submetidos”. Por outro lado, Anna pontua que o crescimento de debates sobre o racismo seja “uma luz no fim do túnel”. “Tenho esperança nas lideranças femininas negras”.