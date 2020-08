“Temos uma nova comunidade acontecendo”, analisa Gloria Kalil

Na quarentena, Gloria Kalil está valorizando as pequenas brechas de respiro: uma volta no quarteirão, um jardim de prédio em que nunca tinha reparado. “Nós temos coisas boas para agradecer, como esse inverno suave, ensolarado”, diz. A consultora de moda continua com a rotina de trabalho. “Temos uma nova comunidade acontecendo. A comunicação passou a ser por telas, por lives. A gente se adapta, aprende e absorve”.