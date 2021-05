Temer acha que seu papel é contribuir com a terceira via em 2022

A busca por uma terceira via está no centro de rodas políticas e em números das últimas pesquisas. Perto de 50% dos brasileiros …não têm candidato.

Especula-se muito e interlocutores de Michel Temer contam que o ex-presidente não se entusiasma com o “volta Temer”, ensaiado por grupo político. “Prefiro o venha Temer, venha coordenar, venha colaborar”, tem reagido.

No papel

Após quase um mês da aprovação da Lei do Stalking, os cartórios de notas brasileiros registraram crescimento de…105% no número de atas notariais que comprovam crimes online.

A lei insere ao Código Penal, o crime de perseguição. E prevê pena de reclusão de seis meses a dois anos a quem, reiteradamente e por qualquer meio – inclusive digital – ameaça à integridade física ou psicológica de outra pessoa.

No papel 2

Até a sanção da lei, casos relacionados ao “stalking” eram enquadrados como crime de perturbação da tranquilidade alheia, cuja pena é menor.

Youtuber

Após ficar 14 dias internado com covid, Carlos Marun, do MDB, abre canal no YouTube: o Pesca & Amizade. E já na segunda edição do programa, recebeu o adversário histórico dos emedebistas no Mato Grosso do Sul… Zeca do PT. “Adversários não precisam se transformar em inimigos”, afirmou Marun à coluna.