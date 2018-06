Temer já falava do parlamentarismo há dois anos

Ao lançar na praça a ideia do semipresidencialismo, no final do ano, Temer não estava dizendo nada muito novo. Como lembrou um amigo dele à coluna, o presidente mencionou semelhanças entre presidencialismo e parlamentarismo, dois anos atrás, em um discurso na inauguração do IDP de Gilmar Mendes, em São Paulo.

“Nossa Constituição adotou uma espécie de democracia participativa e ela é fruto de um antecedente autoritário que tivemos”, disse Temer no evento. E citou como exemplos o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, projetos sociais “que estão ancorados na Constituição”.

