Temer fala de Previdência ao SBT e na saída dá dinheiro a Silvio Santos

A reforma da Previdência, lógico, tomou a maior parte dos 15 minutos da conversa entre Temer e Silvio Santos, no final da manhã desta quinta, nos estúdios do SBT na Anhanguera, em SP.

Além desse encontro, que deve ir ao ar no domingo, o presidente falou também com o animador Ratinho, por cerca de 20 minutos. Essa entrevista talvez entre no ar esta noite.

Acompanhando Temer estavam seu marqueteiro Elcinho Mouco e Beto Mansur, que controla o canal do SBT em Santos. Na saída, descontraído, o presidente resolveu brincar com seu anfitrião: “Você dá dinheiro pra todo mundo, não vai dar pra mim?” Silvio costuma lançar aviõezinhos feitos com notas de real — R$ 50 ou até R$ 100, dependendo da gincana, para a platéia.

Temer deu ao empresario… nota de R$ 50.