Em almoço fechado com o mercado financeiro, semana passada, promovido pela XP Investimentos, Temer foi questionado se sabia do que ele mais sentiria falta depois do dia 1.º de janeiro:

“Do ‘fora Temer’, visto que já estarei mesmo fora.”

Leia mais notas da coluna:

+ ‘Nem famílias visitam mulheres presas’, diz Cármen Lúcia

+ Salles vai replicar, no ministério, medidas que tomou em SP