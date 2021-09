Temer condicionou ida a Brasília a garantia que Bolsonaro assinaria a carta

Temer estava calmo ontem, durante almoço em São Paulo, com uma turma de amigos, em restaurante árabe. Abordado pela coluna por celular, relatou como se deu a ajuda a Bolsonaro. “Recebi telefonema dele na quarta-feira à noite. Indaguei como é que um presidente da República pode chamar um ministro de canalha. Disse que isso pegava mal para ele”, contou o ex-presidente. Bolsonaro manifestou vontade de conversar com Alexandre de Moraes. Temer se prontificou em fazer a intermediação. “Contei também que estava conversando com o ministro do STF e estava disposto a redigir um documento”.

O apaziguador trocou uma “ideia com Alexandre”, montou a nota e enviou à Bolsonaro. “Disse ao presidente que seguiria adiante se ele estivesse de acordo. O presidente acabou me ligando na quinta, às 6h30, e me chamou para ir para Brasília”. Antes de dizer sim, Temer perguntou se ele concordava com a carta redigida e que se ele “não estivesse de acordo, eu não iria até a capital”.

Temer leu o documento pelo celular para Bolsonaro que aceitou assiná-lo. Trato feito, o ex-presidente chegou a Brasília e almoçou com o presidente, deu a carta e Bolsonaro lhe pediu duas horas para responder. “Acho que ele queria mostrar para alguém”, pondera Temer que aproveitou o tempo para visitar Ibaneis Rocha. “Ele alterou somente metade uma sentença. Pedi para ele divulgar, liguei para o Alexandre”. Os três falaram 15 minutos por meio do viva voz.