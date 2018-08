Temer ‘bem na fita’ em posse no Paraguai

Michel Temer estará bem à vontade, hoje, na posse do presidente paraguaio Mario Benitez, em Assunção. É que boa parte do crescimento médio de 5% do PIB paraguaio, nos últimos seis anos, deve-se a… investimentos brasileiros.

O estoque investido por lá já bateu nos US$ 740 milhões, pouco abaixo dos US$ 976 milhões dos EUA. E o Paraguai se tornou, numa “corrida” recente, o segundo maior mercado de franquias brasileiras, com pelo menos 25 marcas de peso lá instaladas.

