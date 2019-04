Telma Shiraishi abre restaurante na Japan House

Telma Shiraishi está em um momento bem significativo de seu carreira. Depois de conquistar o título de embaixadora para Difusão da Culinária Japonesa do governo japonês – foi a única brasileira, entre mulheres e homens, a receber o título – ela acaba de inaugurar uma nova unidade de seu Aizomê dentro da Japan House, na Avenida Paulista. A chef já é dona, há 12 anos, de um restaurante nos Jardins. A versão do museu vai funcionar no almoço e também para o chá da tarde. “Me sinto extremamente honrada pela confiança depositada em meu trabalho e espero corresponder a essa grande responsabilidade”, diz a chef, que se diz empenhada em “levar a culinária japonesa para cada vez mais pessoas”.