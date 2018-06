A União vem buscar na Fazenda paulista um pouco de know how sobre… imóveis públicos ociosos. Técnicos vindos de Brasília começam hoje, por aqui, um curso de três dias sobre modelagem e gestão de recursos do Fundo de Investimento Imobiliário estadual.

Ao que consta, o FII tem o que contar. Dispõe de um portfolio de 264 prédios — dos 5 mil espalhados por todo o Estado –, em um fundo hoje avaliado em R$ 972 milhões.