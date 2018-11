Teatro Oficina vai reencenar dois espetáculos dos anos 60

O Teatro Oficina decidiu: vai reencenar dois espetáculos clássicos que foram montados pela companhia nos anos 60.

São eles o notório Roda Viva (Chico Buarque, 1968) e O Rei da Vela (Oswald de Andrade, 1967).

A primeira peça ocupa o palco do Sesc Pompeia de 6 a 9 de dezembro e o Rei da Vela estará no Auditório do Ibirapuera nos dias 14, 15 e 16.

Leia mais notas da coluna:

+ Escolha de Roberto Castello Branco para a Petrobrás agrada ao mercado

+ Desgaste pesou na decisão de Ivan Monteiro