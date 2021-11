Teatro Cultura artística deve reabrir em 2023, com obra de Sandra Cinto

Quando for inaugurado em 2023, o novo Teatro Cultura Artística terá na sua grande ala as paredes revestidas por obra de Sandra Cinto. Consultada, a artista contou que para chegar à versão final, levou seis anos de trabalho e várias reuniões com engenheiros acústicos. Tudo para definir as curvas e relevos das paredes, tentando conciliar o movimento do desenho com as especificações técnicas exigidas para garantir a acústica perfeita. Aqui vão trechos da conversa com a coluna.

Como surgiu a ideia de ter uma obra de arte sua nas paredes da grande sala do teatro?

O Cultura Artística tem uma histórica ligação com artes visuais, desde o painel “Alegoria das Artes” criado por Di Cavalcanti, que integrava a fachada do teatro original. A diretoria do Teatro me convidou para dar continuidade a essa tradição. Acredito que lembram do meu nome por conta da minha relação profunda com a música, onde em muitas das minhas instalações, o público é convidado a imaginar a sonoridade dos desenhos no espaço. E também por conta da minha relação com a arte pública.

De que forma sua obra se insere no teatro?

Penso a Grande Sala de Espetáculos como um templo onde Música, Arte, Poesia e Amor são sagrados. A composição das paredes que emerge do grande pentagrama é escrita visual à espera de uma interpretação imaginativa. Meu desejo é que o espaço acolha o público de braços abertos e o transporte pela música. Reverberar, expandir, iluminar são os verbos desta polifonia. O projeto também inclui duas tapeçarias para o Foyer Roosevelt, além das funções acústicas, estas tapeçarias darão boas vindas ao público presente nos espaços (loja, livraria e café) que permanecerão abertos durante todo o dia.

O que significa para você uma obra como essa?

É uma grande honra e um privilégio realizar um trabalho dentro de um dos equipamentos culturais mais importantes do País. É também uma oportunidade de estabelecer uma profunda, duradoura e direta relação com a cidade, sua história e as pessoas que pertencem à comunidade. O novo Teatro Cultura Artística olha para o futuro, suas iniciativas educativas impactam cerca de 10 mil pessoas por ano. Sua política de inclusão e o desejo de cada vez mais dialogar com a cidade fazem deste lugar uma potência urgente e necessária, especialmente agora, neste mundo pós pandemia.