Tattoo Week promove concurso para eleger miss e mister tatuagem

O concurso para escolher os tatuados mais bonitos é uma das atrações da 10ª edição da Tattoo Week, que será realizada de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte. A escolha da miss e mister tattoo deve ser bastante disputada – já que, até o momento, são mais de 400 inscritos. Segundo a organização, alguns participantes tem até 90% do corpo tatuado. Os critérios para a escolha dos primeiros lugares, além das tatuagens, são o estilo e personalidade. A previsão é que o prêmio fique perto dos R$ 45 mil. A feira de tatuagem é, literalmente, um evento familiar. Enio Conte e Esther Gawendo, casados há 31 anos, são os criadores do encontro. Junto com eles, sete filhos também exercem funções dentro da feira. Em sintonia com o Outubro Rosa, o evento promove a reconstrução da aréola do mamilo para mulheres com câncer.

Domingo da Globo cresce com Huck

Relatório divulgado pela TV Globo mostrou que em seu primeiro ano de exibição o Domingão Com Huck teve mais audiência do que o seu antecessor, o Domingão do Faustão. De acordo com o documento, são 33 milhões e meio de pessoas atingidas aos domingos – com um aumento de share do horário em 5%, em comparação com a fase anterior.

Bloco de Notas

IRÃ. A embaixada do Irã em Brasília está convidando artistas visuais, designers e ilustradores a participarem do concurso para a criação do logotipo oficial em comemoração ao 120º aniversário das relações diplomáticas entre o Brasil e o país teocrático. As inscrições vão até 15 de setembro.

FILANTROPIA. Seu Jorge e Alexandre Pires irão realizar um show em prol do Hospital Cruz Verde, instituição filantrópica que atua no tratamento para pacientes com paralisia cerebral grave. No dia 22 de setembro, no Vibra São Paulo.