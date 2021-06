Tata Amaral narra e comenta a história de 70 cineastas brasileiras na série ‘As Protagonistas’

Tata Amaral narra e comenta a história de nada menos que 70 cineastas brasileiras, em treze episódios da série ‘As Protagonistas’ – que vai ao ar aos sábados, com reprises todos os dias, no CINEBRASIL TV. E no online nas plataformas Divertenet e Oi Play. “Coloquei foco nesta produção e descobri que as cineastas foram protagonistas nos mais importantes momentos da trajetória do audiovisual brasileiro”, conta ela. “O objetivo é compartilhar este olhar para que as produções estejam sempre presentes em livros, em pesquisas, em ensaios, nas instituições de ensino, e nas listas de melhores filmes”, conclui Tata.