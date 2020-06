Tata Amaral muda sede de sua produtora, por pandemia

Tata Amaral segue com o trabalho por meio de uma sala de roteiro virtual. O projeto é a série De Menor, que será dirigida por Caru Alves de Souza, sua filha. A cineasta conta que, com a pandemia, terá que entregar a sede de sua produtora, a Tangerina Entretenimento. “É um momento dolorido pois amamos nossa sede, na Vila Madalena. É também um momento de abertura para outro ciclo: iremos para uma sala no centro da cidade”. Em agosto, Tata também inicia o Núcleo Amplificador – grupo criativo que contará com 18 pessoas entre roteiristas, consultores, líder do núcleo e equipe de produção e executiva e financeira.