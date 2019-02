Tasso não teme ação de Renan contra reformas

Fator importante para a vitória de Davi Alcolumbre na disputa pela presidência do Senado, no sábado, Tasso Jereissati afirmou à coluna que não teme que a agenda econômica encalhe no Congresso. Segundo ele, “estão pintando a força de Renan (Calheiros) maior do que ela é”.

A avaliação que circula no Senado, nesta segunda-feira, é que algo em torno de seis ou sete senadores deverão aderir às posições e campanhas do colega alagoano. Acredita-se, ainda, que Alcolumbre deverá trabalhar próximo de Rodrigo Maia, da Câmara, para levar adiante as pautas de reforma do Planalto.

