Tasso Jereissati namora votos de senadores do PSD

Tasso Jereissati, pré-candidato à presidência do Senado, namora votos de senadores do PSD. Mas, segundo se apurou, Kassab tende a liberar a bancada por causa da heterogeneidade do partido.

Amizade

Na tentativa de tornar o PSD a segunda maior bancada do Senado, Kassab já atraiu Carlos Viana, de Minas, e fala com Zenaide Maia, do RN. Os dois foram eleitos pelo PHS, que caiu na cláusula de barreira.

