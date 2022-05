Tarcísio de Freitas estampa propaganda irregular com vereador em ônibus

Circulou em grupo de políticos nas redes hoje a imagem de um ônibus com a janela adesivada estampando a imagem do pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes Tarcísio de Freitas ao lado do vereador de Osasco Ralfi Silva, ambos do Republicanos. A propaganda diz “Bem-vindo, Novo Cidadão Osasquense, Tarcísio de Freitas”.

O ato configura propaganda política irregular, segundo um especialista. “Para a justiça eleitoral esse tipo de propaganda é considerada como outdoor e seu uso é proibido. Ele está usando na pré-campanha o meio que nem na campanha eleitoral é permitido”, explica Flávio Henrique Costa Pereira, advogado especialista em Direito Eleitoral.

O vereador chegou a postar a foto da publicidade eleitoral em suas redes sociais colocando o perfil oficial de Tarcísio e o “Movimento Tarcísio Freitas” nas tags.

Ralfi tem entre as suas bandeiras a causa animal e a construção de hospitais veterinários. Foi reeleito para a Câmara Municipal de Osasco em 2020 com a segunda maior votação. A empresa Urubupunga, proprietária do ônibus, foi consultada e disse que ia verificar o caso. Procurado, o vereador ainda não retornou a ligação.