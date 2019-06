Suposta vítima de Neymar depõe amanhã em SP

NAJILA E NEYMAR. FOTO: REPRODUÇÃO

Najila Trindade Mendes de Souza, a suposta vítima de Neymar, marcou depoimento para amanhã, quinta-feira, às 16 horas, na 6..a DPM, em São Paulo, momento em que também dará coletiva de imprensa. Esta coluna obteve, em primeira mão, importantes esclarecimentos, de fonte próxima a Najila, sobre as razões do suposto crime de estupro e lesão corporal grave. Entre as informações que ela pretende dar está a possível motivação do crime. Diz a suposta vÍtima que foi tratada de modo violento e estuprada no primeiro encontro com o jogador no hotel Sofitel, em Paris.

No quarto, já entre beijos e abraços, teria pedido ao jogador para que usasse preservativo. Neymar não gostou e achou que isso atrapalhou seu desempenho — episódio que provocou a ira do atacante. Foi nesse momento, segundo Najila, que ele se descontrolou e começou a deferir golpes contra ela. As marcas da surra estão registrados nas fotos do boletim, feito em São Paulo, emitido pelo médico que a atendeu, Luiz Eduardo Rossi Campedelli.

Por que, então, Najila procurou novamente Neymar via WhatsApp? Segundo a mesma fonte, para poder confrontá-lo. Nesse encontro, ela conseguiu filmar a cena. O vídeo está de posse das autoridades policiais.

Em tempo: Yasmin Pastore Abdalla, advogada empresarial, convocou outro advogado, um criminalista, para ajudá-la. Trata-se de Danilo Garcia de Andrade. Vale registrar: quando foi fazer queixa crime, Najila foi sozinha pois seus antigos advogados já haviam desistido do caso.

No sábado, dia 1º de junho, foi noticiado que uma mulher, que não teve a identidade revelada, fez um B.O em São Paulo contra Neymar, acusando o atacante de tê-la estuprado no dia 15 de maio, em Paris. O episódio teria ocorrido depois deles se conhecerem pelo Instagram e de o jogador pagar a viagem para ela ir até a capital francesa para encontrá-lo. O caso rapidamente virou notícia em todo o mundo.

Neymar pai contou que seu filho estava sendo vítima de uma extorsão e que a mulher que o acusa teria pedido dinheiro para não denuncia-lo. Houve, segundo ele, uma relação sexual com consentimento.

O atleta utilizou seu perfil no Instagram para se defender, divulgando uma suposta conversa com a garota. No diálogo, os dois flertam e trocam mensagens de cunho sexual. O jogador, inclusive, publicou fotos enviadas pela jovem, nua. Especialistas ouvidos pelo Estado afirmam que, ao divulgar as imagens sem o consentimento da pessoa, Neymar pode ter cometido crime.

Devido à divulgação das fotos, a delegacia de crimes virtuais intimou o atacante a depor na sexta-feira, dia 7 de junho.

