Suplicy fica de fora da lista de convidados do casamento de Lula e Janja

Eduardo Suplicy ficou de fora da lista de convidados do casamento de Lula e Janja que acontece amanhã. Apesar da expectativa frustrada, o vereador diz não guardar mágoas. “É uma cerimônia íntima e eles conhecem milhares de pessoas”, contemporiza. Mas não esquece a reunião que ex-presidente ficou de agendar para decidir seu futuro político há três meses e até agora nada.

O vereador paulistano, de 80 anos, é cotado para sair candidato a deputado como um puxador de votos do PT. Esquecimentos à parte, não se sabe se o noivo fará discurso no enlace, se falar vai ser de improviso. O evento será em um buffet na Vila Olímpia para cerca de 200 convidados e os detalhes são mantidos em segredo. Um dos convidados disse que a cerimônia será “tradicional” e “sóbria”.

Um bispo amigo de Lula vai celebrar o casamento, dom Angélico Sândalo Bernardino, de Blumenau (SC). Lula foi casado duas vezes e como é viúvo pode celebrar o matrimônio católico, seguindo os preceitos da Igreja.

A primeira esposa foi Maria de Lourdes da Silva, com quem o ex-presidente ficou pouco mais de dois anos. Em 1974, ele casou com Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu em 2017 por causa de um AVC.

Nova fase

Pessoas próximas deles dizem que o casal está feliz com a nova fase, vivendo em uma casa em São Paulo. Lula morou por anos em um apartamento em São Bernardo do Campo. Foi na casa nova que eles receberam Caetano Veloso e Paula Lavigne, na sexta, por intermédio do senador Randolfe Rodrigues.

A visita foi de cumprimentos pelo casamento e de apoio político. Segundo amigos do noivo, o gesto do cantor não veio fácil, mas incrementa a lista de artistas como Chico Buarque, Martinho da Vila e Maria Bethânia, que já deram apoio ao ex-presidente.