Suplicy e Gilberto Natalini querem reverter veto ao Parque do Bexiga na Câmara

Eduardo Suplicy e Gilberto Natalini querem reverter o veto ao PL 805/2017 que cria o Parque do Bexiga. O projeto foi aprovado pela maioria do vereadores, mas foi vetado por Eduardo Tuma, que na época, com Bruno Covas licenciado, era o prefeito em exercício.

Suplicy e Natalini pediram oficialmente que o assunto seja incluído na pauta de dezembro da Câmara.”Impressionou-nos muito bem as palavras do Prefeito Bruno Covas após sua vitória que queria ser um prefeito não apenas para os seus correligionários, mas para toda a população”, dizem os vereadores no pedido.

Para a criação do Parque, que inclui a área do Teatro Oficina, eles sugerem uma troca de terrenos com o Grupo Silvio Santos, proprietário da área em questão. “É perfeitamente possível à Prefeitura realizar uma troca do direito de construção para que o grupo Silvio Santos realize sua intenção da construção de três torres em outra área da cidade, e não em torno do Teatro”, alegam.