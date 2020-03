Supla se põe a disposição para ajudar médicos e enfermeiros

Comovido pela pandemia, Supla compôs canção inspirada no coronavírus – que será lançada dia 3 de abril pela Onerpm. “Também estou pensando em fazer uma live no Instagram, voz e violão, para apresentar a música”, diz ele, que se pôs a disposição das equipes de saúde do Brasil para ajudar como enfermeiro. “Quero dizer que sou voluntário, apesar de não ter experiência, não sou burro, podem me explicar, aprendo o básico e me coloco a disposição.”

Confira abaixo desabafo do músico sobre o momento.

“A música se chama ‘Embaixo da Unha’. Quando escutei a palavra coronavírus pela primeira vez – antes dessa loucura que se tornou – achei uma palavra bem bizarra, como várias outras que estão pipocando por ai. Acho esse vírus muito sério e não tem brincadeira com isso. Inclusive gravei uma mensagem para as equipes de saúde – enfermeiros e médicos – que estão na linha de frente, se arriscando por nós. Quero dizer que sou voluntário, apesar de não ter experiência como enfermeiro, estou ai para ajudar, não sou burro, podem me explicar, aprendo o básico e me coloco à disposição. Pode parecer ingenuidade da minha parte, mas acredito que todos temos que nos unir para enfrentar este invisível mortal. Nesse momento é importante passar positividade para as pessoas. A minha canção é como se fosse uma crítica, cada pessoa vai interpretar da sua forma. Não quero ficar me explicando. É goste ou não goste.”