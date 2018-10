Sundfeld e Velloso minimizam declarações de Eduardo Bolsonaro

Enquanto integrantes do STF e políticos vêm a público criticar Eduardo Bolsonaro pelo vídeo de julho em que atacou o tribunal, dois juristas de peso admitem para a coluna que, no fundo do episódio, há realidades mais sérias. Para Carlos Ari Sundfeld, o caso traz à tona “uma impressão geral, não discutida, de que a Justiça é arbitrária e de que há duvidas quanto à sua capacidade de manter o equilíbrio”. O que ela pode fazer? “Deve responder às duvidas simplesmente fazendo o seu trabalho.”

E o ex-STF Carlos Velloso entende que a importância dada à fala do deputado “mostra uma enorme falta de sintonia. Coisas irrelevantes passam por relevantes”.

Quanto à frase, em si, Sundfeld a considera “apenas um desaforo de um deputado em campanha de reeleição”. E para Velloso, o assunto “deveria morrer assim que o próprio pai do rapaz o chamou de enorme bobagem”.

