Sucesso no YouTube, Mohamad Hindi mostra como adaptar receitas na quarentena

Com mais de 1,6 milhões de seguidores em seu canal culinário no YouTube, o cozinheiro Mohamad Hindi adequou suas receitas ao período da quarentena. Apostou em pratos mais fáceis de fazer, perfeitos para amadores que estão se arriscando nas panelas – encorajados pelo tempo que passam em casa. “Fui criando com itens que as pessoas costumam ter em casa. São coisas mais básicas como um arroz de forno, um macarrão com almôndegas”, explica. Para ele, a falta de cinema, shows e muitas das distrações a que todos estão acostumados, levou muita gente a se conectar com a cozinha. “Sem a comida ninguém suportaria”.