Sucesso no Spotify, ‘agrogirl’ Ana Castela quer empoderar mulheres do agronegócio

O sertanejo agro tem frequentado o topo da lista do Spotify entre as 50 músicas mais ouvidas do Brasil, com o hit “Pipoco”, da cantora Ana Castela. O gênero, que mistura modão com funk, rap e eletrônica, também é usado como um instrumento de empoderamento das mulheres do agronegócio.

“Com a música, consigo mostrar o poder da mulher na fazenda, que mulher também é do agro, que usa botas, chapéu, mexe com boi, dirige trator, anda a cavalo e sai para as cavalgadas”, diz Ana. Apelidada como boiadeira ou “agro girl”, Ana planeja lançar músicas sertanejas românticas, músicas autorais e regravar modões. A artista conta que o próximo single será voltado para o estilo musical reggaeton.

Rafinha tem o ‘sim’ do governo americano

O humorista Rafinha Bastos acaba de ter o seu ‘Green Card’ aprovado pelo governo americano. O comediante foi elegível pela categoria EB1 de habilidades extraordinárias, voltada a profissionais de destaque em suas áreas. A aprovação aconteceu em tempo recorde de nove dias, segundo a assessoria imigratória D4U USA Group, empresa especializada em vistos. A cidade escolhida pelo gaúcho de Porto Alegre para fixar moradia nos Estados Unidos foi Nova York.

BLOCO DE NOTAS

O VETO. A equipe de Jair Bolsonaro impediu ontem a participação do secretário executivo de Relações Internacionais do Governo de SP, o embaixador Affonso Massot, no Global Agribusiness Forum 2022. Além de vetar a fala de um assessor direto do governador Rodrigo Garcia, o presidente transformou seu discurso em ato de apoio a Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes.

A VOZ. Fernanda Montenegro será a voz da exposição imersiva Van Gogh Live 8K que tem estreia na quinta-feira, no BarraShopping, RJ. A atriz interpreta Joanna Bonger, cunhada do artista.

LIVROS. A Livraria e Editora D’Plácido Ibrachina abre suas portas hoje no Conjunto Nacional. Montada em parceria com o Instituto Brasil-China, será dedicada basicamente a livros jurídicos.