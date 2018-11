Advogados que foram anteontem à audiência da juíza Gabriela Hardt – substituta de Moro – saíram de lá com a impressão de que ela recebeu um briefing bem completo do futuro ministro sobre o processo do sítio do Lula.

