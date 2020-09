Stylist Yan Acioli faz editorial de moda remoto na pandemia

Yan Acioli passou por um período de incertezas causadas pela pandemia antes de voltar à ativa no fim de julho. Com clientes como Luciano Huck e Claudia Leitte, o stylist teve a experiência de fazer seu primeiro editorial remoto com Juliana Paes durante o isolamento social. “A princípio tive medo, mas percebi que a gente trabalha com sonhos. Os artistas têm a poética de habitar o imaginário das pessoas através das roupas e esse direito não nos foi tirado”, diz.