Stylist de Justin Bieber fala sobre moda para o Iguatemi

O Iguatemi anuncia a 6ª edição do Iguatemi Talks Fashion e traz a stylist e ativista canadense Karla Welch no line-up. O evento será realizado entre os dias 25 e 26 de outubro, no Shopping JK Iguatemi. “Tenho um profundo apreço pela arquitetura, arte e estilo brasileiro e estou entusiasmada para participar desta conferência com Ana Khouri. Ela é uma mulher que admiro e uma das mais talentosas designers de joias da atualidade”, disse a stylist que assina os looks de personalidades de peso, como Justin e Hailey Bieber e Tracee Ellis Ross.

Karla vai abordar sua trajetória junto com a já citada Ana Khouri – que mantém uma carreira internacional e está à frente do projeto Ovo (que atua na venda de roupas de segunda mão para ajudar ONGs). “Estou ansiosa para conversarmos sobre design, moda e causas que nos interessam. Esta é uma grande oportunidade para me conectar ao Brasil”, afirma a stylist.

Empresária aposta nas flores enroladas em jornal

Mirelly Moraes lança na próxima semana a Ermética – floricultura especializada em flores embrulhadas em papel de jornal (com e-commerce para todo o Brasil). “Queremos desconstruir a experiência de enviar flores com algo democrático e divertido”, disse Mirelly, que é dona da Verbena Flores.

Bloco de Notas

PÃO COM PÃO. A TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer) realiza a 5ª edição dos Chefs pela Cura: Pão com Pão, nos dias 8 e 9 de outubro, no Cubo JK Iguatemi. Com curadoria de Luiz Américo Camargo, a feira reúne alguns dos mais conceituados padeiros do País.

CICATRIZES. A exposição Cicatrizes, que trata sobre a importância da doação de órgãos, acontece amanhã, na Rua Pedroso, 476 – Bela Vista.

SERTÃO. O artista Bruno Faria abriu a exposição individual O Sertão Vai Virar Mar, em cartaz na Galeria Marília Razuk. Ele reúne instalações, pinturas, desenhos e um vídeo com diferentes narrativas sobre a história do Brasil.