STJ vai analisar propostas do pacote anticrime de Moro

O STJ decidiu montar comissão para estudar e analisar as propostas do pacote anticrime de Sérgio Moro do ponto de vista do tribunal.

Há chance, segundo se apurou com fonte do STJ, de o resultado se transformar em uma nova PEC a ser também enviada ao Congresso.

Vale registrar que a última vez em que o tribunal enviou uma proposta de emenda ao Legislativo foi em 2012: a PEC da Relevância.

Aprovado na Câmara, o projeto, que cria um filtro para recursos especiais no STJ, tramita agora no Senado.

Samba do gringo

Mudança de perfil no mercado de ações brasileiro. Os investidores nacionais – que bancavam praticamente sozinhos a alta dos preços e o aumento da movimentação – estão, desde ontem, diminuindo suas posições.

E os estrangeiros, bastante quietos até agora, resolveram entrar na dança.

Sem documento

Luiz Antonio Bonat terminou, em Curitiba, a substituição de desembargador do TRF4 e tirou 10 dias de férias.

Volta no início de março para mergulhar na Lava Jato, como substituto definitivo de Sérgio Moro na 13.ª Vara.

Difícil, a vida

A empresa que ocupava o restaurante da Alesp – espaço que está vago há anos – questionou pontos do edital que a Casa lançou para futura concessão. Constatou que o local não tem alvará sanitário.

Somos todos…

Evento em solidariedade a Brumadinho foi promovido anteontem à noite… em Nova York. Onde, apesar de neve e chuva forte, a BrazilFoundation conseguiu juntar cerca de 200 pessoas no Top of the Standard, badalado hotel no Meatpacking District.

Em clima de “baladinha” sob comando da DJ Marina Diniz, o encontro arrecadou cerca de R$50 mil.

…Brumadinho

O mineiro Francisco Costa foi o anfitrião da noite – e entre os itens arrematados no leilão estão a fotografia Karolina in Chanel, de Eduardo Rezende, doação do autor e de Claudia d’Orey, por R$9.500, e a gravura A Negociação, de Bruno Dunley, doação da Galeria Nara Roesler, por R$3.100.

