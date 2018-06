STJ rejeita pedido de prisão de Carlos Nuzman

Com relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, o STJ negou na tarde desta terça-feira o pedido de prisão preventiva de Carlos Arthur Nuzman, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. A ministra considerou a medida excessiva.

O Ministério Público Federal (MPF) havia defendido, na semana passada, que Nuzman voltasse à prisão. O ex-presidente do COB foi preso em outubro do ano passado e solto em seguida, em razão de liminar concedida em habeas corpus pela Sexta Turma do STJ.

