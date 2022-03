STJ julga amanhã recurso do espólio de João Gilberto contra a gravadora EMI

O STJ deve julgar amanhã (8), recurso do espólio de João Gilberto contra decisão do TJ-RJ que manteve a liberação da gravadora EMI para comercializar e produzir vinis com a obra do músico.

O caso teve origem em 2013, a partir de ação ajuizada pelo próprio João Gilberto – morto em 2019 – pedindo a extinção de contratos celebrados com a EMI e a entrega fitas-masters (matrizes) de Chega de Saudade, O Amor, o Sorriso e a Flor, João Gilberto e do compacto vinil João Gilberto cantando as músicas do filme Orfeu do Carnaval.

O recurso traz entre os seus argumentos, o fato de haver decisão anterior do STJ proibindo a EMI de comercializar a obra do músico, o que tornaria sem sentido os originais permanecerem com a gravadora.

Além disso, as fitas-masters seriam patrimônio imaterial do artista, de modo que não as devolver equivaleria a condenar “ao aprisionamento um patrimônio cultural e artístico brasileiro”. A gravadora também recorre, alegando prescrição. O recurso será julgado pela Terceira Turma do STJ.