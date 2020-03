STF votará norma sobre salário-maternidade que torna mais caro empregar mulheres

Um tema de alto interesse para as mulheres e que não apareceu em nenhuma pauta ou evento deste dia 8 — Dia Internacional da Mulher –, está na mesa do STF para votação dia 2 de abril. Trata-se da obrigação que têm hoje as empresas que contratam mulheres de pagar ao governo um tributo… pelo salário-maternidade.

Quando essas empresas contratam homens, essa obrigação não existe – o que, segundo o advogado Breno Vasconcelos, do Manrich & Vasconcelos, “reforça a desigualdade entre os gêneros no País”.

‘Discriminação

incompatível’

Relator do caso no Supremo, o ministro Luís Roberto Barroso entende que essa cobrança é “uma discriminação incompatível com a Constituição e com os tratados internacionais”. O julgamento estava 4 a 3 contra essa obrigação em novembro, quando o ministro Marco Aurélio Mello pediu vista.

Saia justa na homenagem

a Michelle Bolsonaro

Michele Bolsonaro e a ministra Damares Alves foram indicadas por Gil Diniz, ex-líder do PSL, entre homenageadas na 5.ª edição do Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres, na Assembleia paulista. Mas o deputado perdeu o prazo para apresentar o pedido e agora depende de Beth Sahão, do PT, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, com onze integrantes.

Se não houver consenso, o pedido pode ir a voto na reunião da comissão, terça-feira. Aliás, a própria Beth propôs, na mesma premiação, homenagem a Petra Costa. A cerimônia do prêmio será dia 27.

Desproporcional

O RenovaBR tem 274 mulheres pré-candidatas nas eleições de 2020 – bem menos que as 351 do ano passado. Dessas, 80 concorrem em outubro em 31 municípios do Estado de São Paulo – e apenas 11 delas estão filiadas a partidos políticos.

Por outro lado, pesquisa do Instituto Alziras, a pedido do Renova, mostrou que só 12% das prefeituras do país são ocupadas por mulheres, embora representem 52% da população brasileira. E apenas 15% do Congresso Nacional é feminino.

Mulher no dia a dia

Na Feira de Intercâmbio e Criatividade, o Dia da Mulher começa hoje. Em cerca de 80 barracas, na praça Alexandre Gusmão – ao lado do Trianon –, haverá moda, bijuteria, artesanato, gastronomia. E a jornalista Marli Gonçalves faz palestra sobre seu livro Feminismo no Cotidiano.