STF pode definir data limite para Congresso analisar imposto sobre fortunas

O PSOL apresentou ação ao STF pedindo o reconhecimento da omissão do Congresso em regulamentar o imposto sobre grandes fortunas e o Supremo pautou, ontem: o tema começa a ser discutido a partir do dia 25.

De grão…em grão

O julgamento termina dia 2 de agosto, devido ao recesso do Judiciário. Analistas políticos acreditam que o STF, em razão dos prazos, pode definir data limite para que o Congresso regulamente a questão.

Luz verde

A Enel Green Power, subsidiária brasileira de energias renováveis do grupo, deu start às operações comerciais do maior parque eólico da América do Sul, localizado entre as cidades Lagoa do Barro Queimada Nova e Dom Inocêncio, no interior do Piauí. Investimento? R$ 3 bilhões.

Luz verde 2

Para se ter uma ideia da extensão do parque, a distância entre o primeiro dos 230 aerogeradores e o segundo é de 120 km – ou quase 10 vezes o percurso da ponte Rio-Niterói.

Sem esmorecer

Bolsonaro não deve se filiar, mas o Aliança continua trabalhando. Na “motociata”, no Ibirapuera, houve coleta de assinaturas e distribuição materiais de campanha de grupos como “Reage Sorocaba” e “Direita Livre”.

E já há 216 mil fichas consideradas passíveis de serem validadas, “mas não há celeridade no TSE”, reclama Luis Belmonte, vice-presidente do Aliança.

Multifacetado

Júlio Lancellotti vira ator por uma noite: aceitou fazer, amanhã, uma participação especial na peça “A.m.o.r. de U.T.I.”, dirigida por Darson Ribeiro.

Multifacetado 2

Escolhido pelo diretor por seu trabalho de inclusão, o padre vai entrar no palco de branco, com um desfibrilador nas mãos e segue até a plateia. “Como uma espécie de salvação, não só da personagem pivô da trama, mas de todos ali. A peça tem esse prisma voltado aos LGBTQ+ e aos idosos”, explica Ribeiro.

Multifacetado 3

Antes do padre Júlio, a gestora transexual Gabriella Bueno participou como convidada especial da peça. O próximo será o vereador Thammy Miranda, filho de Gretchen, que entra em uma das sessões do espetáculo.