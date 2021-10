Startup foca no mercado de healthcare masculino

De olho no boom do mercado de ‘healthcare’ para homens, os empreendedores Dinho Andrade e Danilo Bertasi criaram a The Men’s – que hoje conta com mais dois sócios, Ricardo Dias e Rapha Avellar. A startup desenvolve produtos para barba e cabelo e acaba de lançar a primeira melatonina em gomas do Brasil. Próximo passo? “Fabricar e comercializar produtos para o milionário mercado de disfunção erétil”, entrega Bertasi.