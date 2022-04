SPturis destinou R$1,158 milhão para cada agremiação do grupo especial

As escolas do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo já receberam R$ 1,158 milhão de repasse da Prefeitura para cada uma das 14 agremiações. É o que informa a SPturis. Este ano são menos alas e carros, por conta da pandemia.

Língua em festa

Kiko Dinucci e Juçara Marçal estão confirmados na programação do Museu da Língua Portuguesa que celebrará, entre 5 e 8 de maio, o Dia Internacional da Língua Portuguesa.

Os dois vão apresentar o show Padê, na Praça da Língua, um dos espaços do Museus. As atividades, gratuitas, terão direção artística de Felipe Hirsch.

Ver o espaço

O brasileiro Diego Velasques, que ganhou uma viagem para o espaço em 2024, em um sorteio numa conferência de bitcoin nos EUA, fala sobre a experiência do futuro.

“Os preparativos começam ainda este ano, com um treinamento na Califórnia. O voo “vai a uma altitude de pelo menos 120 mil pés, quatro vezes a altitude de um avião comercial, e deve durar seis horas”.

Four is back

O Instituto Four retoma em setembro o Four Summit, interrompido por dois anos por causa da pandemia.

O grupo, que tem entre seus parceiros o MIT, a Fundação Lemann e a Kraft Heinz, reunirá empresários e influenciadores para buscar “um País mais prospero e igualitário em toda sua diversidade”, como destaca Wellington Vitorino, diretor-executivo do Instituto Four.