Spectaculu vai estrear série musical com mestres do samba, na quarentena

A Spectaculu, escola de arte e tecnologia que tem Gringo Cardia, Marisa Orth e Vik Muniz entre seus diretores, vai estrear uma série musical durante a quarentena, em parceria com o YouTube Space Rio. Spectaculu – Mestres do Samba traz depoimentos e apresentações musicais para contar as histórias dos ‘grandes’ da música brasileira. “O antirracismo deve ser positivo. Vamos começar celebrando uma das nossas melhores invenções a partir da nossa herança africana: o samba”, explica Marisa.